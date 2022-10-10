Губернатор Дегтярев пообещал поддержку семьям мобилизованных в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к призывникам, которые отправляются в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации. Обращение опубликовано в телеграм-канале чиновника в понедельник, 10 октября 2022 года.

Глава региона отметил, что регион оказывает помощь как мобилизованным, так и их семьям. В частности, призывники обеспечиваются теплыми спальными мешками. Также в зону спецоперации направляются сотни квадрокоптеров и дополнительного оборудования.

"Мы позаботимся о ваших родных и близких. В каждом районе создан центр поддержки семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, - уточнил Дегтярев. - Я дал поручение чиновникам на местах самим постучаться и спрашивать, чем помочь".

Губернатор пожелал военнослужащим удачи, здоровья и возвращаться с победой.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мобилизация в Российской Федерации проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин признал, что "бестолковщины" при частичной мобилизации в России достаточно, проблемы там, очевидно, накапливались уже давно. По его словам, в настоящее время представился хороший повод, чтобы "разобраться со всеми этими вопросами".