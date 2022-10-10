Полиция Молдавии убрала палатки митингующих, перекрывавшие главный бульвар Кишинева Фото: REUTERS

10 сентября полиция Молдавии выместила с проезжей части палатки митингующих, которые блокировали накануне движение транспорта по главному бульвару Кишинева. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Силовики окружили палаточный городок на дороге и потребовали от демонстрантов покинуть проезжую часть. Правоохранительные органы не встретили сопротивления со стороны граждан, однако митингующие скандировали: "Позор", "Мы народ". Сразу после полиция сместила палатки к обочине. Дорожное движение по бульвару Штефана Великого было восстановлено и полиция сразу покинула центр Кишинева. При этом другие палаточные городки у администрации президента и парламента не были тронуты. После возобновления движения, протестующие не делали попыток перекрыть дорогу. Митинги в Молдавии начались в сентябре. Многотысячные демонстрации переросли в нон-стоп акции протеста с требованиями прекратить рост цен, изменить политику власти в отношении экономической и социальной сфер, а также досрочных выборов и отставки главы Республики Майи Санду. Граждане разбили палаточные лагеря напротив администрации, парламента и главных дорогах Кишинева, чем блокировали движение в центре города. Буквально вчера, 9 октября, Молдавия ужесточила пропуск российских граждан на свою территорию. Власти заявляют, что не будут пускать россиян "с недобрыми намерениями".