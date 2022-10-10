Турки призвали Зеленского пойти на компромисс с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели турецкого издания Haber 7 призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить провокации в отношении России после его заявления о том, что РФ лучше "бежать" из Крыма.

Многие пользователи предупредили главу Украины о непоправимых последствиях для Киева в случае эскалации конфликта.

"Зеленскому не следует провоцировать Россию - будет лучше, если он послушает Меркель и пойдет на компромисс с Путиным", - выразил свое мнение один из читателей.

"Россия за два дня может стереть Украину с лица земли. Не спускайся в колодец на гнилой веревке США", - написал другой пользователь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.