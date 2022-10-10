Самолет нарисовал в небе над Британией самый большой портрет королевы Елизаветы II

Портрет Елизаветы II в небе над Британией. Фото: скриншот с сайта flightradar24

Пилот легкомоторного самолета Piper PA-28 Амаль Лархлид нарисовала в небе над Британией самый большой в мире портрет британской королевы Елизаветы II. Его высота составила 104 километра, а ширина – 63 километра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полет занял около двух часов. За это время воздушное судно преодолело 412 километров. За полетом можно было следить в режиме онлайн на сайте flightradar24, отслеживающем полеты.

"Для меня было честью спланировать и выполнить этот полет ради благого дела", - заявила Лархлид.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Великобритании фиксируют более, чем тысячекратное увеличение спроса на книгу "Нострадамус: Полные пророчества будущего", изданную в 2006 году английским писателем Марио Ридингом.

Всплеск популярности связывают с активным цитированием в социальных сетях интерпретации пророчества Ридингом, в котором говорится, что королева Елизавета II умрет в 2022 году в возрасте 96 лет.

Напомним, королева Великобритании скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в присутствии родных и близких. Ей было 96 лет, она правила страной 70 лет и семь месяцев. Местом последнего упокоения Елизаветы II стала построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном.