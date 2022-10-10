Депутат Госдумы Картаполов заявил, что совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, с этим справляется действующая группировка, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"По поводу участия (объединенных сил - прим. ред.) в специальной военной операции – думаю, что в этом необходимости нет. Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить. Развертывание (сил РФ и Белоруссии - прим. ред.) нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии - прим. ред.) и наших белорусских братьев", - отметил парламентарий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.