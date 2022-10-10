В ЛНР сообщили, что ВСУ не оставляют попыток пробиться на территорию республики

В ЛНР рассказали, что ВСУ не прекращают попыток превосходящими силами прорвать оборону союзных сил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения украинской армии не прекращают попыток прорвать линию обороны союзных сил на Луганском направлении, ситуация пока серьезная. Информацию об этом распространил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Ситуация серьезная, заниматься шапкозакидательством и говорить, что все хорошо и спокойно, я не буду. В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причем превосходящими силами", - сообщил он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее стало известно о том, что российской армией на Купянском направлении были отбиты попытки наступления Вооружённых сил Украины в ряде населённых пунктов. По информации Минобороны РФ, ВСУ в ходе своих безрезультатных атак на данном направлении потеряли более 40 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

Кроме того, как отмечает официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, неудачей также закончились и попытки наступательных действий украинских боевиков на Краснолиманском направлении.