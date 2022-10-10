В Киеве объявлена воздушная тревога Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, сообщили в Киевской городской администрации сегодня, 10 октября.

Украинские издания сегодня сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск и другие населенные пункты.

“В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении Киевской городской администрации в Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.