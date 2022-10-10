Красный Крест приостановил деятельность на Украине

Красный Крест приостановил работу на территории Украины с 10 октября 2022 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Команды Международного Комитета Красного Креста приостановили свою работу на Украине с понедельника 10 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря организации.

В пресс-службе уточнили, что деятельность МККК на территории Украины приостановлена из соображений безопасности.

«По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу», - цитирует агентство сообщение пресс-службы МККК.

Напомним, в понедельник 10 октября в ряде украинских регионов прогремели взрывы. В частности, мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города.

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В российском военном ведомстве сообщили, что все удары по территории Украины достигли цели.

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