Эксперт Митрахович считает, что несколько недель ударов по объектам инфраструктуры снизят боеспособность Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удары по объектам инфраструктуры нанесут Украине и ее способности воевать серьезный урон, только если они будут продолжаться несколько недель, заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

“Удар этот будет серьезным для электроэнергетической системы Украины, если такой же удар будет осуществляться ежедневно в течение нескольких недель. Тогда это будет серьезно. Если же это одиночная акция, то она создает эффект, но довольно быстро последствия устраняются и чинятся", - сказал Митрахович.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели.

Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.