Украинский политик Пашинский рассказал российским пранкерам, что согласовывал диверсии в Крыму с ЦРУ

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с известным украинским политиком Сергеем Пашинским под видом бывшего посла США в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политик Сергей Пашинский рассказал о планах Киева провести диверсии в Крыму и о том, что он лично информирует ЦРУ об операциях, которые ведет сам. Такое заявление бывший депутат Верховной Рады, сейчас возглавляющий Ассоциацию оборонных предприятий Украины, сделал в разговоре с российскими пранкерами Лексусом и Вованом, которые позвонили ему от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола.

"Мы готовим несколько операций [диверсионного характера в Крыму]. Те операции, которые, например, веду я - у меня есть возможность самому вести операции, я через свои каналы информирую ЦРУ о своих намерениях. Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции", - сообщил Пашинский в видеоролике, который опубликован в официальном телеграм-канале пранкеров Лексуса и Вована.

Более подробную информацию о готовящихся Украиной масштабных диверсиях в Крыму Пашинский был согласен поделиться лишь в ходе своей личной встречи с Макфолом.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично сравнил украинские власти с террористами. Соответствующее заявление было сделано Путиным в ходе состоявшегося 10 октября 2022 года совещания с членами Совбеза России.

По словам российского лидера, "киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками". Оставлять без внимания террористическую активность Киева Россия точно не намерена и будет крайне жестко на нее реагировать, подчеркнул Путин.