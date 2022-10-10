Украинские солдаты разочаровались в Javelin Фото: REUTERS

Западные комплексы Javelin взрываются в руках, поскольку они старые и отсыревшие, поэтому украинские военнослужащие предпочитают надежное советское вооружение, сообщил РИА Новости командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным "Бес".

“Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва - отсыревший был", - рассказал агентству Беслан.

По его словам, противник хотел выстрелить по танку Беслана, но Javelin взорвался у него в руках. Снаряд потерял управление и "улетел в неизвестном направлении".

“Они же лежали на складах по восемь-девять лет. Отсырели", - предположил Беслан.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.