В МИД Молдавии заявили, что российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики

Власти Молдавии выступили с заявлением о том, что российские ракеты якобы могли нарушить воздушное пространство страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Молдавии выступили с заявлением о том, что российские крылатые ракеты якобы нарушили воздушное пространство республики. В молдавском внешнеполитическом ведомстве сообщили о недопустимости подобных ситуаций.

"Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию Молдавии в районе села Колбасна (Приднестровье) и города Сороки. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", - подчеркивается в заявлении, размещенном в официальном телеграм-канале министерства иностранных дел Молдавии.

В связи со случившимся в молдавским МИД был официально вызван российский посол в Кишиневе Олег Васнецов.

В сообщении молдавского ведомства идет речь о ракетах, с помощью которых Россия 10 октября 2022 года нанесла массированные удары по территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что удары были выполнены высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической, военного управления и связи. По его словам, удары, которые стали ответом на террористические действия киевских властей, были нанесены средствами морского, наземного и воздушного базирования.

В Минобороны РФ отдельно уточнили, что все назначенные объекты и цели для массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины были поражены.