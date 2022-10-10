Захарова заявила, что во Франции выступление Путина показывали в прямом эфире по телевидению

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все французские телеканалы в прямом эфире транслировали выступление президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские телеканалы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли", - отметила дипломат в своем Телеграм-канале.

Также Захарова добавила, что в России просто хотели, чтобы журналистов RT-France пускали в Елисейский дворец.

"Но, как говорится, насильно мил не будешь", - подытожила представитель российского МИДа.

Ранее Мария Захарова пошутила о планах Зеленского выступить на очередной встрече G7.

Также ранее дипломат рассказала о мести Киева мирным гражданам. Захарова считает, что Киев мстит мирным гражданам за их выбор быть в России.