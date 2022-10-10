Эрдоган заявил, что Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине

Запад не оценил события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла, заявил президент Турции Эрдоган Фото: REUTERS

Во время выступления в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада неверно оценили ситуацию на Украине, чем поставили в трудное положение всех. Лидеры стран ЕС, в том числе, задаются вопросом, как переживать зиму и обеспечить безопасность, подчеркнул он.

"Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50-60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, каким образом мы переживем эту зиму. У нас нет такой проблемы", — сказал Эрдоган.

Президент Турции также отмечает, что наступает эра конфликтов, а не процветания. В то время как богатые люди наращивают свой капитал, миллиарды от Африки до Азии даже не имеют доступа к основным продуктам питания.

"Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения", - заключил Эрдоган, выделяя недальновидность мировых лидеров, которые думают только о том, что “происходит в каждый конкретный момент”.

Президент Турции также заявил, что европейским странам предстоят значительные трудности этой зимой из-за ограничений поставок российского газа. При этом он добавил, что Турция не ожидает трудностей в области энергетики.