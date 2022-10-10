Глава Минобороны Германии Ламбрехт пообещала отправить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по Киеву и другим украинским городам сегодня, 10 октября, а также пообещала Украине скорую отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T, сообщили в минобороны ФРГ.

"Министр обороны Кристина Ламбрехт решительно осуждает недавние российские ракетные обстрелы Киева… Необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе...", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года можно прочитать здесь.