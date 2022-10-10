Марат Хуснуллин рассказал о ходе ремонта Крымского моста после теракта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным данным, два пролета Крымского моста нуждаются в замене после теракта в субботу 8 октября. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил на совещании у главы правительства РФ Михаила Мишустина в понедельник 10 октября.

По словам Хуснуллина, на мосту уже восстановлены барьеры и освещение, нанесена временная разметка. Автомобильное движение восстановлено в обе стороны, по одной полосе восстановлено железнодорожное движение пассажирских и грузовых поездов, автобусы и грузовые автомобили переправляют на пароме.

Хуснуллин проинформировал, что ликвидацией последствий ЧП занимаются порядка 150 человек и добавил, что к концу недели из трех российских регионов начнется доставка необходимых стройматериалов.

Мишустин призвал восстановить полноценную работоспособность Крымского моста в самые сжатые сроки.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины и отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной российской инфраструктуры.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» по факту взрыва на Крымском мосту.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.