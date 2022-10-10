Украина создает фортификационные сооружения на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина создает фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщили сегодня, 10 октября, в украинском МВД.

"Активно создаются фортификационные сооружения, усиливаются структурные подразделения, отрабатывается взаимодействие между силами безопасности и обороны Украины", - уточняется в видео, опубликованном МВД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозу Украины устроить в Беларуси Крымский мост-2. Также белорусский лидер добавил, что в Украине на сегодняшний день планируется нанесение ударов по Беларуси. Президент, вместе с тем, отметил, что "украинцам это абсолютно не нужно".

Также ранее Лукашенко заявил, что НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси вплоть до ядерного удара. По словам белорусского лидера, “поддавшись вбросам”, НАТО и ряд европейских стран рассматривает варианты возможной агрессии против Беларуси, вплоть до ядерного удара.