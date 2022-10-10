Евросоюз в резолюции ООН призвал к деэскалации конфликта на Украине

ЕС подготовил проект резолюции ГА ООН, призывающий к деэскалации конфликта на Украине. Фото: REUTERS

Европейский союз составил проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающий все страны-члены и международные организации к деэскалации на Украине путем дипломатии и переговоров. Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой проект документа, добытый редакцией. По данным издания, проект документа подготовлен еще 7 октября 2022 года.

"Призываем страны-члены и международные организации, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные и региональные организации, поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер”, - говорится в проекте документа.

В резолюции также призывают к уважению суверенитета и территориальной целостности Украины в признанных мировым сообществом границах. При принятии мер рекомендуется руководствоваться с принципами Устава ООН.

При этом, сегодня, 10 октября, ЕС внес в Генассамблею ООН проект резолюции о несовместимости с уставом организации решений РФ о принятии новых территорий.