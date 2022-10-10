Власти Вологодской области назначили ответственного за мобилизованных из региона

Сообщая о новом назначении на оперативном совещании, губернатор региона Олег Кувшинников сказал, что главной задачей спецпредставителя станет координация органов власти области, муниципалитетов, общественности и силовых структур по вопросам, связанным с прохождением службы мобилизованных из Вологодской области.

«Нам необходимо сделать все, чтобы оказать меры поддержки семьям мобилизованных, самим мобилизованным, чтобы они ни в чем не нуждались…Люди, которые ушли от Вологодской области защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, заботу региона», - сказал Кувшинников.

Спецпредставитель займется всем, что связано с мобилизованными и их семьями: обеспечением необходимой экипировкой, назначением выплат, социальной поддержкой семей, сбором и отправкой гуманитарной помощи. По данным областного правительства, на сегодня 97 процентов мобилизованных вологжан уже направлены в учебные центры. Большая часть из них уже оформила документы на единовременную и ежемесячную выплаты от региона, за семьями военнослужащих закреплены работники социальных служб.

Кроме того, Олег Кувшинников заявил о том, что члены правительства Вологодской области перечислят однодневный заработок в специальный фонд поддержки мобилизованных вологжан.