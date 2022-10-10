Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 октября 2022 14:58

Минобороны Белоруссии призвало Украину не провоцировать Минск

Об этом заявил глава ведомства Виктор Хренин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны Белоруссии призвало Украину не провоцировать Минск

Минобороны Белоруссии призвало Украину не провоцировать Минск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин призвал Украину не провоцировать Минск. Об этом сообщается в Телеграм-канале минобороны республики в понедельник, 10 октября.

“Не провоцируйте нас — мы с вами воевать не планируем. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неверные шаги значит, войны не будет”, — отметил министр обороны.

Также Хренин добавил, что планы белорусской армии носят оборонительный характер, но при возможной агрессии ответ будет быстрым и жестким.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозу Украины устроить в Беларуси Крымский мост-2.

Также ранее Лукашенко заявил, что НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси вплоть до ядерного удара. По словам белорусского лидера, “поддавшись вбросам”, НАТО и ряд европейских стран рассматривает варианты возможной агрессии против Беларуси, вплоть до ядерного удара.