Минобороны Белоруссии призвало Украину не провоцировать Минск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин призвал Украину не провоцировать Минск. Об этом сообщается в Телеграм-канале минобороны республики в понедельник, 10 октября.

“Не провоцируйте нас — мы с вами воевать не планируем. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неверные шаги значит, войны не будет”, — отметил министр обороны.

Также Хренин добавил, что планы белорусской армии носят оборонительный характер, но при возможной агрессии ответ будет быстрым и жестким.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозу Украины устроить в Беларуси Крымский мост-2.

Также ранее Лукашенко заявил, что НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси вплоть до ядерного удара. По словам белорусского лидера, “поддавшись вбросам”, НАТО и ряд европейских стран рассматривает варианты возможной агрессии против Беларуси, вплоть до ядерного удара.