В Москве появится новый памятник. Фото: ТАСС

В Москве в октябре 2022 года появится новый памятник. Он будет посвящен поэту и публицисту Коста Хетагурову. Монумент установят на пересечении Пречистенки и Бульварного кольца. Об этом сообщил зампред правительства Северной Осетии - Алании Игорь Барсков.

По его словам, Коста Хетагурову - величайшая фигура, ведь именно он считается создателем литературного осетинского языка.

- Бюст будет расположен в сквере на пересечении Пречистенки и Бульварного кольца. Для осетин Коста Хетагуров - величайшая фигура и национальный символ. Точная дата установки пока не определена, но сам бюст уже готов, - рассказал Барсков Ридусу.

Он также добавил, что идея установки бюста поддерживается столичным Департаментом культуры.

- Я полагаю, что открытие памятника Коста Хетагурову в Москве состоится в течение недели-двух, - добавил Барсков.