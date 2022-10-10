Венгрия и Сербия договорились построить отдельный нефтепровод для поставок из России

Сербия и Венгрия хотят подключиться к российскому нефтепроводу “Дружба” без посредников Фото: REUTERS

Венгрия и Сербия договорились построить собственные нефтепроводы между двумя странами, чтобы получать поставку черного золота непосредственно из российской нитки "Дружба". Об этом в соцсетях написал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals", - говорится в сообщении Ковача.

По его словам, Сербия получает основной объем нефти через трубопровод из Хорватии. Его беспокоит, что из-за санкций в ближайшее время поставка может совсем прекратиться ввиду ограничений на поставку нефтепродуктов по морю.

Ранее правительство Венгрии предложило Сербии помощь в случае необходимости с поставками газа и нефти.

Венгрия же принимает поставку российской нефти по трубопроводу "Дружба". Единственный крупный в Венгрии нефтеперерабатывающий завод Дуная технологически принимает не менее 65% сырья из России. По словам руководства предприятия, смена сорта нефти потребует несколько сотен миллионов евро и займет от двух до четырех лет работы. Поэтому Венгрия добилась во время принятия решений по восьмому пакету санкций сделать так, чтобы потолок цен не коснулся нефти, поступающей по трубам.

В начале октября президент Сербии Александр Вучич заявил о предстоящем ухудшение ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за повышения цен на энергоносители, а конкретно на газа.