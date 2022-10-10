Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова

Представителя российского Минобороны Конашенкова объявила в розыск СБУ. Фото: кадр из видео.

Служба Безопасности Украины объявила в розыск официального представителя Министерства обороны Российской Федерации Игоря Конашенкова. Это следует из данных, опубликованных на сайте украинского министерства внутренних дел в понедельник 10 октября.

По данным украинской Службы Безопасности, Конашенков якобы «скрывается от досудебного расследования». Представителя российского Минобороны разыскивают по обвинению в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Информация об этом появилась в понедельник 10 октября в базе данных украинского МВД.

Также сообщалось, что Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают, как и Марию Захарову, за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».