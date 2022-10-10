Юрист объяснил россиянам, чем может обернуться отказ расписаться в повестке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрист, учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин рассказал россиянам, что будет, если человек решит отказаться расписываться в повестке.

По словам эксперта, ответственность наступает только в том случае, когда происходит неявка по повестке, которую надлежащим образом вручили. При этом он отметил, что человека нельзя заставить расписаться под каким-либо документом, сообщает NEWS.ru

- Это право человека, нельзя его заставить расписаться в документе и за это его наказать, оштрафовать. Если вы отказываетесь получать повестку, просто составляется акт. За это ответственности никакой не может быть, - рассказал юрист.

Также Салкин напомнил, что ответственность может быть за то, что вы не явились по той повестке, которая вам формально надлежащим образом вручена. Однако при таких условиях человеку может грозить административная ответственность до трех тысяч рублей.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.