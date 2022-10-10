50 предприятий АПК Нижегородской области представили свою продукцию на выставке «Золотая осень»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

«По итогам различных конкурсов Нижегородская область завоевала 75 медалей, в том числе 56 золотых. Это отличный результат! Кроме того, наш регион отмечен гран-при за вклад в развитие выставки. Мы гордимся достижениями нижегородского агропрома и нашими производителями. Поздравляю всех, кто добился успеха», - прокомментировал итоги выставки «Золотая осень» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Глава делегации Нижегородской области, заместитель губернатора региона Андрей Саносян отметил, что развитию агропромышленного комплекса в регионе уделяется особое внимание. «Выставка «Золотая осень» — важнейшее отраслевое мероприятие, поэтому участники делегации Нижегородской области — представители органов исполнительной власти и руководители аграрных предприятий — сделали все возможное, чтобы эти дни провести максимально продуктивно. Подписанные соглашения — это то, о чем можно с гордостью говорить уже сегодня, и в то же время это верхушка айсберга. По итогам десятков встреч и переговоров будут заключены новые коммерческие контракты, а опыт, которым обменялись аграрии, во многом определит развитие АПК региона и России в будущем», — заявил Андрей Саносян.

Так, например, было заключено соглашение о намерениях по воплощению инвестиционного проекта по строительству в Нижегородской области роботизированной фермы на 835 голов крупного рогатого скота. Три соглашения о сотрудничестве заключило министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

«Мы подписали соглашение с ОАО „Гомсельмаш“ о развитии сотрудничества в части поставок сельскохозяйственной техники аграрным предприятиям региона, оно рассчитано до 2025 года. Это позволит нам обеспечить стабильную работу по обновлению машинно-тракторного парка. С ООО „Плодородие-Лукоянов“ заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию в регионе растениеводческого кластера, в том числе путем ввода в оборот неиспользуемых сельхозугодий. Компания планирует выращивать на этих землях зерновые культуры на продовольственные, фуражные и семенные цели, а также создать современные мощности по подработке и сушке зерна. Проект планируется реализовать до 2024 года. С ООО „Институт молока“ подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития молочного животноводства. Речь идет о реализации совместных проектов в производственной и инновационной деятельности», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В этом году на аграрной выставке «Золотая осень» свою продукцию представили порядка полусотни предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. На выставке продемонстрировали свои достижения в сфере животноводства пять сельскохозяйственных предприятий Приволжья.