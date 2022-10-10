Правительство России выделит дополнительно 24 млрд рублей для расселения аварийного жилья

Правительство России выделит дополнительно 24 млрд рублей для расселения людей из аварийного жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России выделит дополнительные 24 млрд рублей на строительство жилья для расселения граждан, проживающих в аварийных домах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Дополнительные субсидии решено предоставить, чтобы возместить стоимость стройматериалов, подорожавших из-за введения внешних санкций.

"Однако из-за введенных внешних санкций стоимость строительных материалов и оборудования за последнее время значительно выросла. Чтобы компенсировать регионам рост расходов по поручению главы государства правительство дополнительно выделит на такие цели 24 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Он также отметил, что до конца 2022 года средства распределят между 43 российскими субъектами, где наиболее востребована помощь в финансировании со стороны государства.

Правительство продолжает расселять людей из аварийного жилья, которое стало непригодным до 1 января 2017 года. Взамен граждане получают комфортные, безопасные жилищные условия в новых домах.

Не так давно Мишустин отметил рекордное количество урожая. По его словам, в этом году Россия достигнет рекордных урожаев по зерну и фруктам. Ожидается, что зерна будет собрано 150 млн.тонн.