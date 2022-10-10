В Польше проверили состояние 62 тысяч бомбоубежищ. Фото: REUTERS

Польские подразделения, ответственные за безопасность населения, проводят инвентаризацию более 60 тысяч бомбоубежищ в стране. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мачей Вонсик. По его словам, это плановые мероприятия, и на данный момент Польше ничего не угрожает.

"Сейчас Государственная пожарная охрана получила вытекающее из стандартных задач защиты населения и гражданской обороны задание выяснить, в каком они состоянии и подходят ли для использования в случае необходимости", - сказал Вонсик.

Подводя итог инвентаризации замминистра подтвердил, что в Польше насчитывается 62 тыс. бомбоубежищ, готовых к эксплуатации в случае чрезвычайной ситуации.

"В Польше нет угрозы налетов", - заверил он, указав, что страна в безопасности.

Обсуждение состояния бомбоубежищ началась в польском обществе в контексте событий на Украине.

Сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о массированном ударе по инфраструктуре на Украине. По словам российского лидера, это ответные меры на теракт на Крымском мосту, которые соразмерны агрессии в адрес России.