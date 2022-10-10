Украинский депутат Гончаренко сообщил о взрывах в Кременчуге и Кривом Роге

Украинский депутат сообщил о взрывах в Кременчуге и Кривом Роге. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в ряде городов в понедельник 10 октября. Об этом Гончаренко написал в своем Telegram.

По информации депутата, взрывы наблюдались, в частности, в Кривом Роге и Кременчуге.

Также в понедельник 10 октября сообщалось о ракетных ударах в Днепропетровске, Харькове, Львове, Одессе, Конотопе и других регионах Украины.

Напомним, 10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу... Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. Подробнее здесь на KP.RU.

Президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил про удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил Украину о новых ударах, если Киев не прекратит теракты.

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В российском военном ведомстве сообщили, что все удары по территории Украины достигли цели.

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