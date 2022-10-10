Врач дал советы по планированию беременности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" Евгений Тажетдинов дал будущим мамам советы, которых стоит придерживаться при планировании беременности.

По его словам, прежде, чем готовиться к вынашиванию ребенка, за год-два стоит оповестить об этом своего врача-гинеколога.

- Этого необходимо, чтобы пройти обследование и выявить так называемые "факторы риска", провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни, - рассказал эксперт в беседе с изданием Lenta.ru. При этом он отметил, что сдать анализы нужно будет не только женщинам, но и мужчинам. Среди анализов внимание следует уделить группе крови и резус-фактору. Последнее необходимо, поскольку при отрицательном резус-факторе женщины следует уточнить резус-принадлежность партнера.

Еще одним важным моментом, по словам доктора, является отказ от курения, алкоголя и наркотиков. Дополнительно стоит снизить стрессовые нагрузки и нормализовать режим сна. Отдельное внимание требует и питание будущей мамы, отметил он.

Ране ФАН писал, что беспокойство о будущем во время беременности может вызвать роды раньше срока. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета. Чтобы выяснить это, они обследовали почти 200 беременных женщин.

Также RT сообщал, что стоматолог Ирина Рублёва посоветовала беременным женщинам не бояться зубных врачей при проблемах с зубами. По её словам, даже во время вынашивания стоит лечить зубы, а вот терпеть боль не надо. Подобные процедуры приходятся, как правило, во втором триместре, а в первом и третьем лучше воздержаться от любых форм стоматологического вмешательства.