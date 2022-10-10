Аксенов назвал сроки восстановления Крымского моста

Сергей Аксенов рассказал, когда будут закончены ремонтные работы на Крымском мосту. Фото: REUTERS

На завершение работ по восстановлению Крымского моста после теракта потребуется не более полутора месяцев. Об этом заявил в понедельник 10 октября глава Крыма Сергей Аксенов, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Аксенова, все работы по восстановлению моста будут выполнены в кратчайшие сроки.

«Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту планируется организовать к 16 октября. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев», - сказал Аксенов в программе «60 минут».

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин рассказал о ходе ремонта Крымского моста. По предварительным данным, два пролета Крымского моста нуждаются в замене после теракта в субботу 8 октября, сказал Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины и отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной российской инфраструктуры.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» по факту взрыва на Крымском мосту.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.