Политолог оценил вероятность применения ядерного оружия КНДР Фото: REUTERS

Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин оценил вероятность применения ядерного оружия КНДР.

По его словам, прежде всего стоит понимать, что ядерное оружие для Северной Кореи служит средство сдерживания и защиты страны. При этом он отметил, что о неспровоцированном ядерном ударе со стороны КНДР говорить невозможно.

- Для самого Пхеньяна эскалация может быть только извне, то есть она может быть только в виде ответных действий северокорейской стороны на какие-либо мероприятия американцев или южнокорейцев враждебного характера по отношению к КНДР, - рассказал политолог в беседе с изданием Lenta.ru.

По словам Губина, КНДР придерживается позиции оборонительной доктрины и сама нападать не намерена.

Ранее ФАН писал, что разведка Южной Кореи предполагает, что армия КНДР проведет очередное ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября. В частности, представители ведомства указывают на успешное восстановление третьей шахты на северокорейском военном полигоне Пхунгери, что увеличило вероятность проведения нового ядерного испытания в КНДР.

Тем временем RT напоминает, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что не станет вступать в диалог с США и Республикой Корея. Он добавил, что ядерные силы страны сохраняют полную боеготовность для защиты суверенитета КНДР и её права на существование.