Курский губернатор Старовойт рассказал о ранении двоих человек при обстреле ВСУ поселка Теткино

ВСУ обстреляли село в Курской области, рассказал губернатор Старовойт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под сильны артиллерийский обстрел со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил в понедельник 10 октября губернатор Роман Старовойт.

«Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал посёлок Тёткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме», - написал Старовойт в Telegram, добавив, что два человека получили травмы.

Госпитализированы мужчины с осколочными ранениями и женщина с ожогами, уточнил губернатор. Подробности здесь на KP.RU.

Населенные пункты в Курской области не в первый раз подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в мае населенный пункт Алексеевка четыре дня подряд попадал под огонь.

Тем временем в российской ФСБ сообщили, что украинские вооруженные формирования с начала октября резко увеличили количество и интенсивность обстрелов приграничной российской территории. ВСУ обстреливали Брянскую, Курскую и Белгородскую область.

«За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов», - заявили в ведомстве.