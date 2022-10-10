Глава СПЧ Фадеев обратился в международные организации из-за казни мирных жителей под Купянском

Валерий Фадеев призвал к международному расследованию убийства мирных жителей под Купянском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Советник российского президента, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев направил в ряд международных организаций обращения по поводу казни мирных жителей под Купянском. Речь идет об Организации Объединенных Наций, Совете Европы, ОБСЕ, МККК и Amnesty International , сообщается на сайте СПЧ при президенте России.

Фадеев заявил, что появившееся в сети видео казни гражданского населения под Купянском свидетельствует о «внесудебных расправах, физическом уничтожении людей», которые выступают против действий украинских властей и проявляют свою гражданскую позицию.

Фадеев призвал упомянутые организации и все международное сообщество добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений.

Ранее глава российского Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело и установить обстоятельства гибели мирных жителей Купянска в Харьковской области, запечатленных на видео, которое выложил в социальные сети бывший командир нацбатальона «Азов»* Максим Жорин.

Напомним, Жорин выложил в соцсети видео расправы с четырьмя гражданскими и их захоронения, утверждая, что к убийству якобы причастны российские военные.

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.