Захарова уличила США в лицемерии в призывах к мирным переговорам на Украине

Захарова назвала лицемерными заявления Вашингтона по поводу дипломатического урегулирования украинского конфликта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала противоречивыми сигналы, поступающие от администрации президента США Джо Байдена. Об этом она сказала в комментарии к заявлению официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Захарова напомнила, что Кирби, отказавшись комментировать теракт на Крымском мосту, заявил, что Россия препятствует началу мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

«Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», - заявила Захарова, напомнив, что Россия открыта для дипломатии.

Захарова предостерегла официальный Вашингтон от дальнейшего поощрения «воинственного настроя Киева» и «террористических вылазок украинских диверсантов».

Напомним, координатор Совбеза США Кирби призвал решить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем. Кирби заявил, что конфликт на Украине продолжается «слишком долго» и обвинил Россию в том, что она препятствует дипломатическому урегулированию конфликта.

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