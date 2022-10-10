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Политика10 октября 2022 19:44

Генсек ООН Гутерреш обсудил с Зеленским удары по объектам украинской инфраструктуры

Гутерреш также обсудил ситуацию по дипломатическим каналам с РФ
Мария ПАВЛОВА
Антониу Гутерриш обсудил с Зеленским ситуацию на Украине после серии ударов российских войск по объектам инфраструктуры.

Антониу Гутерриш обсудил с Зеленским ситуацию на Украине после серии ударов российских войск по объектам инфраструктуры.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на фоне ракетного удара российских вооруженных сил по Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Разговор Гутерреша и Зеленского состоялся в понедельник 10 октября.

«Он переговорил с президентом Зеленским сегодня утром и обсудил складывающуюся ситуацию в стране», - цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Также представитель генсека ООН сообщил, что у Антониу Гутерриша состоялись «дипломатические контакты на различных уровнях» с российской стороной.

Ранее президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил об ударе по объектам энергетики, военного управления Украины после теракта на Крымском мосту и предупредил Киев о новых ударах, если Киев не прекратит теракты.

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В российском военном ведомстве сообщили, что все удары по территории Украины достигли цели.