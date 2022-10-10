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Политика10 октября 2022 19:54

Система ПВО перехватила большую часть запущенны ВСУ по Херсону ракет

В небе над Херсоном прогремело не менее десяти взрывов
Мария ПАВЛОВА
Системы ПВО перехватили над Херсоном не менее десяти выпущенных ВСУ ракет.

Системы ПВО перехватили над Херсоном не менее десяти выпущенных ВСУ ракет.

Фото: REUTERS

В небе над Херсоном в понедельник 10 октября слышны звуки взрывов и видны следы от ракет систем противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что российские силы ПВО выпустили не менее десяти ракет при ударе ВСУ по Херсону и перехватила большую часть украинских ракет. Две из них упали в районе моста через Днепр, уточняет агентство со ссылкой на экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины в качестве ответной меры после теракта на Крымском мосту. В российском военном ведомстве сообщили, что все удары по территории Украины достигли цели.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.