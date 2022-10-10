Система ПВО перехватила большую часть запущенны ВСУ по Херсону ракет

Системы ПВО перехватили над Херсоном не менее десяти выпущенных ВСУ ракет. Фото: REUTERS

В небе над Херсоном в понедельник 10 октября слышны звуки взрывов и видны следы от ракет систем противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что российские силы ПВО выпустили не менее десяти ракет при ударе ВСУ по Херсону и перехватила большую часть украинских ракет. Две из них упали в районе моста через Днепр, уточняет агентство со ссылкой на экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины в качестве ответной меры после теракта на Крымском мосту. В российском военном ведомстве сообщили, что все удары по территории Украины достигли цели.

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