Боррель заявил, что ЕС должен найти новые источники энергии внутри союза, чтобы «не менять одну зависимость на другую» Фото: REUTERS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы.

"Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри", - сказал он.

Боррель также напомнил, что напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары.

Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что российский трубопроводный газ в настоящее время и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет.

Ранее сайт KP.RU писал, что министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.