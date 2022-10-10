Боррель заявил, что ЕС должен найти новые источники энергии внутри союза, чтобы «не менять одну зависимость на другую»
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы.
"Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри", - сказал он.
Боррель также напомнил, что напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары.
Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что российский трубопроводный газ в настоящее время и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет.
Ранее сайт KP.RU писал, что министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.