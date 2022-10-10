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В мире10 октября 2022 20:08

Боррель заявил, что ЕС должен найти новые источники энергии внутри союза, чтобы «не менять одну зависимость на другую»

Боррель также напомнил, что напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары
Владимир КРАСНОВ
Боррель заявил, что ЕС должен найти новые источники энергии внутри союза, чтобы «не менять одну зависимость на другую»

Боррель заявил, что ЕС должен найти новые источники энергии внутри союза, чтобы «не менять одну зависимость на другую»

Фото: REUTERS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы.

"Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри", - сказал он.

Боррель также напомнил, что напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары.

Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что российский трубопроводный газ в настоящее время и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет.

Ранее сайт KP.RU писал, что министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.