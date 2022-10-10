Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик посчитал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта Фото: REUTERS

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта. Агентство РИА Новости спросило Дюжаррика, почему генсек всемирной организации Антониу Гутерреш не отреагировал на ЧП в Крыму.

«То, что мы видели на выходных, в последние дни — это и есть эскалация. Что неприемлемо», — заявил представитель генсека.

Как писал сайт KP.RU, 10 октября 2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу. Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. И опровергая браваду Зеленского, что «калибры» в России кончились. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.