Бывшая российская дочка "Тетра Пак" возобновила производство полноцветной упаковки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая российская "дочка" "Тетра Пак" вернулась к производству полноцветного дизайна упаковки. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказали в пресс-службе компании.

"С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне. Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - рассказали в компании РИА Новости.

В пресс-службе также подчеркнули, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебойно.

Как сообщал kp.ru, в марте этого года Tetra Pak приняла решение на время отказаться от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра. Производители напитков в ответ собираются повысить цены для того, чтобы снизить спрос на подобную продукцию. В июне 2022 года шведские власти ввели запрет на экспорт продукции Tetra Pak в Россию.

Компания настаивает на том, что поставки сырья и оборудования для упаковки имеют гуманитарный характер, ведь молоко и соки – это, в том числе, и детское питание. Еще один аргумент Tetra Pak – запрет на экспорт может дать России доступ к уникальным шведским технологиям в случае национализации активов компании. Но Шведская торговая палата пока остается непреклонной.