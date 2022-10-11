Захарова напомнила Боррелю о "веселящейся на майдане" экс-главе Евродипломатии Кэтрин Эштон

Кэтрин Эштон с Арсением Яценюком на Майдане Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что "благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы".

"Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками", - написала она в своем Telegram-канале.

К своему посту Захарова прикрепила фотографию предшественницы Борреля Кэтрин Эштон, веселящейся на майдане во время антиконституционного переворота, "совершённого на Украине при прямом вмешательстве ЕС и США".

"Подданная режима, который предпочёл заблаговременно покинуть тонущий ЕСовский корабль. А теперь по старой англосаксонской традиции издалека наблюдает за судорогами Брюсселя. И за содеянным", - добавила представитель МИД РФ.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что в Интернет просочилась аудиозапись, на которой верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон глава МИД Эстонии Урмас Паэт обсуждают свои впечатления о ситуации на Украине. Во время беседы Урмас Паэт говорит о том, что снайперы, стрелявшие в людей на в Киеве, были наняты лидерами Майдана. Паэт также рассказывает, что все улики, которые ему показывали, свидетельствуют, что и протестующих, и сотрудников правоохранительных органов убивали одни и те же снайперы.

После обнародования разговора главы Евросоюзовской дипломатии Кэтрин Эштон с министром иностранных дел Паэтом, в котором последний сообщил, что на Киевском майдане в «Беркут» и «протестувальников» стреляли снайперы кого-то из коалиции новой украинской власти, сначала воцарилось неловкое молчание. Позже Европа и США заявили, что сожалеют об «утечке» разговора.