Названа самая угоняемая иномарка в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с начала 2022 года лидером по числу автомобильных краж стал автомобиль Hyundai Santa Fe. По данным экспертов, на корейский кроссовер пришлось 40% подобных страховых случаев среди клиентов "Страхового дома ВСК".

- Кроссоверы продолжают удерживать лидерство среди наиболее "востребованных" у угонщиков автомобилей – в антирейтинг также вошли Kia Sportage (20%) и Hyundai Tucson (13%), - рассказал страховщик. Об этом пишет Газета.Ru.

также отмечается, что среди иномарок доля машин марок Hyundai и Kia в общей структуре угонов составляет более 93%. По оценкам ВСК, с начала года средняя выплата владельцам Hyundai в связи с угоном составляет более 2,4 миллиона рублей. Обладатели автомобилей Kia в случае кражи их авто получают в среднем 1,5 миллиона рублей компенсации.

Ранее "Известия" писали, что в 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris, несмотря на то, что сама модель постепенно уступает позиции в рейтинге продаж. За дорогими премиальными автомобилями воры чаще всего отправляются в столицу, а в регионах наиболее распространены кражи более доступных моделей.

Также Life.ru сообщал, что россиянин угнал иномарку вместе со спавшим внутри автовладельцем. Как сообщили в полиции, угонщику пришлось разыграть настоящий спектакль, чтобы высадить незапланированного "пассажира".