Трасс заявила о необходимости проведения саммита НАТО после ракетных ударов на Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран - членов НАТО после ракетных ударов России на Украине.

"Огромная международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной сцене. Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить", - приводит ТАСС заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что глава британского правительства выступит с этим призывом во вторник на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате.

10 октября 2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу. Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. И опровергая браваду Зеленского, что «калибры» в России кончились. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.