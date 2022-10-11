Стало известно, освободят ли мобилизованных мужчин от уплаты алиментов Фото: Виталий ТИМКИВ

В России мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, на время освободят от уплаты всех долгов, в том числе и по алиментам.

Как пояснили Главном Управлении ФССП России по Московской области, если у гражданина, которого мобилизовали, есть открытые исполнительные производства по всем видам долгов – от алиментов до неуплаченных кредитов, то он может подать заявление на их приостановление на период службы.

Однако заплатить в итоге все равно придется- после возвращения со спецоперации домой, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

самое важно для мобилизованных - как можно быстрее подать заявление, чтобы исключить списание денежных средств и блокировку счетов. Если призванный гражданин не успел этого сделать, то подать заявление за него это могут сделать ближайшие родственники.

Однако адвокат по семейному праву Максимилиан Буров считает, что нельзя приравнивать имущественные долги с алиментными обязательствами.

- У них разная природа. Уплата алиментов - личное ежемесячное обязательство, и никогда ранее производство по таким делам не приостанавливалось, - отмечает юрист. Он также полагает, что мобилизованные граждане обязаны платить долги по алиментам с денежного довольствия военнослужащего.

Ранее ОТР сообщал, что новые меры поддержки мобилизованных и членов их семей принимают российские регионы. Так, власти Чувашии решили отменить новогодние мероприятия. Сэкономленные средства направят на помощь призванным в армию жителям республики. А в Новосибирской, Томской и Иркутской областях на поддержку мобилизованных выделяют из регионального бюджета по 100 000 рублей. Это будет разовая выплата.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что в проходящей в России частичной мобилизации порой участвуют целыми семьями. Вслед за призванными из запаса на военную службу - отправляются их отцы и братья, но уже добровольцами. И таких историй по стране становится все больше.