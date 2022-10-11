GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине указывают на хаос во внешней политики США Фото: REUTERS

Журналист Global Times Элиас Сепеда заявил, что президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже касаясь таких острых вопросов, как военные действия или применение ядерного оружия.

Он привел в пример слова американского лидера, ранее заявившего об "угрозе атомного Армагеддона" из-за ситуации на Украине. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

"Противоречия сохраняются в заявлениях президента, его команды и даже его самого. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны", - пишет Сепеда.

В администрации США впору создавать специальный отдел по разъяснению и корректировке многочисленных ошибок, оговорок и просто безответственных высказываний, которыми славится в своих публичных выступлениях Джо Байден. Причем, чем дальше - тем чаще.

Кстати, согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан Америки считают Байдена худшим президентом за всю историю США, а видеть его во главе государства не хотят уже даже три четверти демократов. Однако самого Байдена это, похоже, ничуть не смущает.

Накануне президент США Джо Байден в среду в разговоре с мэром города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи употребил нецензурное выражение при включенном микрофоне.