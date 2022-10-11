Школьник зарезал 12-летнюю одноклассницу в Костроме Фото: Олег ЗОЛОТО

Представитель Следственного комитета России (СКР) Ольга Вакурова сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки в Костроме.

Как передает "КП-Кострома", 10 октября девочка не вернулась домой. Были организованы поиски с участием следователей, криминалистов, полиции и добровольцев отряда «Лиза Алерт». Тело ребенка с колото-резаным ранением нашли в подъезде многоквартирного дома.

Позже стало известно, что ранение девочке нанес ее одноклассник. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, утром в феврале 2014 года выстрелы грянули в здании 263-й школы в столичном районе Отрадное. На вызов тревожной кнопки приехали двое патрульных - один убит на месте, другой тяжело ранен. Стрелок засел в кабинете географии на первом этаже. Он застрелил учителя Андрея Кирилова и взял в заложники десятый «А». Стрелок - ученик этого же класса Сергей Гордеев, который принес в школу спрятанные под длинным пальто два отцовских карабина. Сдаться его уговорил отец, сотрудник одного из силовых ведомств. За что убил учителя, он так толком и не объяснил.