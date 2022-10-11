РБК: Евросоюз оценил стоимость новых санкций против России в 123 миллиарда евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничения со стороны Евросоюза (ЕС), после введения восьмого пакета санкций в отношении России, оцениваются в 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

В сумму ущерба ЕК включила объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь нереализуемые из-за введенных санкций. Это более 40 процентов всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом.

Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Как следует из представленных данных, в антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.

Напомним, восьмой пакет санкций против России связан с проведением референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области, результаты которых Европа отказывается признавать.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.