Пушилин сообщил о продвижении войск на Угледарском и Марьинском направлениях Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях.

«Что касается Угледарского направления, очень серьёзно работает оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», ребята действительно продвигаются в непростых условиях», — рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Кроме того, по словам Пушилина, на Угледарском направлении задействована шахтёрская дивизия. Пушилин также рассказал о продолжении освобождения Артёмовска.

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