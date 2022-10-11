Сражающегося на стороне России итальянского добровольца поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка Фото: REUTERS

Сражающегося на стороне России итальянского добровольца поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны ВСУ, пишет Giornale.

Боец, который называет себя "Спартак", напомнил в беседе с газетой об ударе по центру столицы ДНР в середине сентябре, который не заметили в европейских СМИ.

"Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир", — пояснил итальянец.

Ранее сообщалось, что генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникации объявил о поиске исполнителей, которые будут предоставлять "высококачественные услуги по мониторингу СМИ" членов ЕС, США, Китая, России, Великобритании и Турции для получения данных о реакции в медиа на некоторые события.

До этого министр иностранных дел России заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы "война против журналистов" закончилась, но Запад уже не может остановиться. По его словам, "травля" российских журналистов сегодня приобрела такие масштабы, что "дальше терпеть нельзя". При этом Москва продолжит зеркально отвечать на препятствование деятельности российских журналистов.