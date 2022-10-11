Глава Минфина Франции Ле Мэр осудил попытки США установить экономическое господство за счет Евросоюза Фото: REUTERS

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Соединённые Штаты предпринимают попытки установить экономическое господство путём ослабления европейских стран, воспользовавшись украинским кризисом.

«Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», — приводит слова Ле Мэра ТАСС.

По словам политика, США продаёт сжиженный природный газ европейским покупателям в четыре раза дороже, чем американским промышленникам. Ле Мэр назвал такую ситуацию неприемлемой.

Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман объяснил, зачем США пытаются намерено разрушить экономику Евросоюза. Из-за политики Вашингтона ЕС оказался оторван от своей сырьевой базы. Парламентарий подчеркивает, что США уже давно не развивается. На территории страны не осталось крупных производств, все они перенесены в страны с более дешевой рабочей силой. С каждым годом экономика Штатов просаживается и им необходимо, чтобы у других было еще хуже.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.