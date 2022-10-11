Глава ЕНП Вебер заявил, что страны Евросоюза выстраивают свою газовую политику разобщенно Фото: REUTERS

Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно. По его словам, это не способствует снижению цен на энергоносители.

Вебер отметил, что сейчас европейские страны по очереди "стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов", повышая тем самым спрос и цену на газ.

"Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество", — подчеркнул политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр экономики Германии Роберт Хабек анонсировал возможный договор о закупке газа в ОАЭ и Катаре, который призван "закрыть дыру, которую прорвало отсутствие российского газ".

Напомним, прокачка по газопроводу "Северный поток", который является основным маршрутом поставок российского газа в Европу, была приостановлена на неопределенный срок еще в начале сентября этого года из-за неисправности турбины.

Ранее журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".